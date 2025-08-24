Albert lagði upp mark Fiorentina

Íslenski landsliðsmaðurinn í fótbolta Albert Guðmundsson lagði upp mark Fiorentina í 1:1 jafntefli gegn Cagliari í fyrstu umferð ítölsku A-deildarinnar í dag.
Fiorentina tók forystuna í leiknum, 1:0, þegar Albert átti frábæra fyrirgjöf á Rolando Mandragora sem skoraði með skalla á 68. mínútu. Albert var svo tekinn af leikvelli skömmu síðar, eða á 72. mínútu.
Allt stefndi í góðan útisigur Fiorentina en Cagliari tókst að jafna leikinn með marki frá Sebastiano Luperto þegar fjórar mínútur voru komnar fram yfir venjulegan leiktíma.
Næsti leikur Fiorentina er gegn úkraínska liðinu Polissya Zhytomyr í Sambandsdeild Evrópu á fimmtudaginn, en næsti deildarleikur er svo gegn Torino næstkomandi sunnudag.