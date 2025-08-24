Bjarki Steinn á skotskónum

Bjarki Steinn Bjarkason, landsliðsmaður Íslands í knattspyrnu, skoraði í 2:1 sigri Venezia á Bari í ítölsku B-deildinni í dag.
Bjarki kom Venezia yfir á 8. mínútu, 1:0, en Mehdi Dorval jafnaði fyrir Bari á 26. mínútu, en Alfred Duncan tryggði svo Venezia sigurinn á 43. mínútu. Var þetta fyrsti deildarleikur Venezia á leiktíðinni og lék Bjarki Steinn allan leikinn í dag.
Bjarki Steinn á að baki 5 landsleiki fyrir Ísland og kom við sögu í fyrsta leik Íslands undir stjórn Arnars Gunnlaugssonar í 3:1 tapi gegn Kosovo í mars á þessu ári.