Íþróttir | Fótbolti | mbl | 24.8.2025 | 20:20

Bjarki Steinn á skotskónum

Bjarki Steinn Bjarkason er leikmaður Venezia.
Bjarki Steinn Bjarkason er leikmaður Venezia. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Bjarki Steinn Bjarkason, landsliðsmaður Íslands í knattspyrnu, skoraði í 2:1 sigri Venezia á Bari í ítölsku B-deildinni í dag.

Bjarki kom Venezia yfir á 8. mínútu, 1:0, en Mehdi Dorval jafnaði fyrir Bari á 26. mínútu, en Alfred Duncan tryggði svo Venezia sigurinn á 43. mínútu. Var þetta fyrsti deildarleikur Venezia á leiktíðinni og lék Bjarki Steinn allan leikinn í dag.

Bjarki Steinn á að baki 5 landsleiki fyrir Ísland og kom við sögu í fyrsta leik Íslands undir stjórn Arnars Gunnlaugssonar í 3:1 tapi gegn Kosovo í mars á þessu ári.  

mbl.is
Fleira áhugavert
Framkvæmdir á Stuðlum tefjast meira Bryndís Klara mun bjarga mannslífum Átta vikna áætlun um stuðning við starfsfólk Missir hennar er mestur
Fleira áhugavert
Framkvæmdir á Stuðlum tefjast meira Hættulegir eða ekki hættulegir? „Algjör amatörbragur á þessu hlaupi“ Bryndís Klara mun bjarga mannslífum