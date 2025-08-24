Dortmund sækir leikmenn frá Chelsea

Þýska knattspyrnufélagið Borussia Dortmund er að ganga frá kaupum á enska miðjumanninum Carney Chukwuemeka frá Chelsea. Þá er annar leikmaður Chelsea, argentínski varnarmaðurinn Aaron Anselmino, að ganga til liðs við þýska félagið á láni út leiktíðina, en BBC greinir frá þessu í dag.
Chukwuemeka, sem er 21 árs gamall, lék með Dortmund á láni síðari hluta síðustu leiktíðar en er nú að ganga í raðir þýska félagsins og er kaupverðið talið vera um 24 milljónir punda. Enski unglingalandsliðsmaðurinn hefur leikið 32 leiki fyrir Chelsea.
Anselmino á aðeins einn leik með aðalliði Chelsea eftir að hafa komið til félagsins í janúar síðastliðnum frá argentínska félaginu Boca Juniors. Dortmund glímir við talsverð meiðsli varnarmanna um þessar mundir en Niklas Sule, Emre Can og Nico Schlotterbeck eru allir meiddir.
Chelsea þarf að selja leikmenn til að geta skráð nýju leikmenn sína til leiks í Meistaradeild Evrópu. Þetta kemur í kjölfar þess að þeir voru sektaðir um 26,7 milljónir punda í byrjun júlí fyrir að brjóta reglur Knattspyrnusambands Evrópu, UEFA, varðandi fjármál.
Chelsea vonast til að sækja fleiri leikmenn áður en félagaskiptaglugginn lokar og eru Xavi Simons miðjumaður RB Leipzig og Alejandro Garnacho sóknarmaður Manchester United á óskalistanum.