Fyrrverandi undrabarn til Grikklands

Renato Sanches í leik með portúgalska landsliðinu.
Renato Sanches í leik með portúgalska landsliðinu. AFP

Portúgalski knattspyrnumaðurinn Renato Sanches er genginn til liðs við gríska félagið Panathinaikos á láni frá franska stórliðinu París SG í Frakklandi, en Portúgalinn verður liðsfélagi Sverris Inga Ingasonar hjá Panathinaikos. 

Panathinaikos mætir Samsunspor í síðari leik liðanna í umspili um sæti í Evrópudeildinni í vikunni áður en gríska úrvalsdeildin fer af stað um næstu helgi.

Portúgalski miðjumaðurinn sem var valinn efnilegasti leikmaður Evrópumótsins í Frakklandi árið 2016, hefur átt nokkuð rysjóttan feril en miklar vonir voru bundnar til hans þegar hann steig fyrst fram á sjónarsviðið, en hann hefur glímt við erfið meiðsli á sínum ferli. 

Bayern München keypti hann frá Benfica árið 2016, hann lék síðan með Swansea á láni tímabilið 2017-2018 og gekk svo í raðir franska liðsins Lyon árið 2019 þar sem hann varð franskur úrvalsdeildarmeistari árið 2021.

París SG keypti svo kappann sumarið 2022 og spilaði hann með Parísarliðinu leiktíðina 2022-2023, en hefur síðan verið lánaður til annarra félaga. Fyrst var hann lánaður til Roma leiktíðina 2023-2024, þar sem hann spilaði lítið, og síðan til uppeldisfélags síns Benfica á síðustu leiktíð.  

Portúgalinn á að baki 32 landsleiki og 3 mörk fyrir Portúgal, en lék síðast landsleik árið 2021. 


