Kristján þjálfar í Portúgal

Kristján Guðmundsson.
Kristján Guðmundsson er nýr þjálfari Damaiense í efstu deild kvenna í knattspyrnu í Portúgal og gerði tveggja ára samning við félagið.

Kristján hætti sem þjálfari Vals í Bestu deild kvenna 1. ágúst en hann tók við liðinu eftir síðasta tímabil.

Hann er annar Íslendingurinn sem þjálfar lið Damaiense en Þorlákur Árnason stýrði því tímabiið 2023-24.

Damaiense er frá úthverfi Lissabon og hafnaði í áttunda sæti af tólf liðum á síðasta tímabili.

Kristján hefur þjálfað hjá mörgum félögum en áður en hann þjálfaði kvennalið Vals var hann þjálfari kvennaliðs Stjörnunnar í tæp sex ár. Hann þjálfaði karlalið Vals frá 2010-2012 og hefur unnið bikarmeistaratitla með karlaliðum Keflavíkur og ÍBV. Áður þjálfaði hann m.a. Þór á Akureyri og ÍR og síðar bæði HB í Færeyjum og Leikni í Reykjavík.

Kristján er leikjahæstur íslenskra þjálfara samanlagt í efstu deildum karla og kvenna með alls 361 leik í deildunum tveimur.

