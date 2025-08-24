María skoraði í mikilvægum sigri

Knattspyrnukonan María Catharína Ólafsdóttir Grós skoraði fyrsta mark Linköping í 3:0-sigri liðsins gegn Vittsjö í sænsku úrvalsdeildinni í dag. Liðið er í harðri fallbaráttu.
Linköping er enn í fallsæti þrátt fyrir sigurinn með átta stig, fimm stigum frá öruggu sæti, eftir fimmtán leiki. Vittsjö er í áttunda sæti með 20 stig.
María kom Linköping yfir á 33. mínútu og staðan var 2:0 fyrir Linköping í háfleik. Þriðja mark Linköping kom á 76. mínútu og leikurinn endaði 3:0. María lék allan leikinn á miðjunni hjá liðinu.