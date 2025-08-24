Íþróttir | Fótbolti | mbl | 24.8.2025 | 15:20 | Uppfært 15:43

María skoraði í mikilvægum sigri

María Catharína Ólafsdóttir Grós skoraði fyrsta mark Linköping í dag. Ljósmynd/Linköping

Knattspyrnukonan María Catharína Ólafsdóttir Grós skoraði fyrsta mark Linköping í 3:0-sigri liðsins gegn Vittsjö í sænsku úrvalsdeildinni í dag. Liðið er í harðri fallbaráttu.

Linköping er enn í fallsæti þrátt fyrir sigurinn með átta stig, fimm stigum frá öruggu sæti, eftir fimmtán leiki. Vittsjö er í áttunda sæti með 20 stig. 

María kom Linköping yfir á 33. mínútu og staðan var 2:0 fyrir Linköping  í háfleik. Þriðja mark Linköping kom á 76. mínútu og leikurinn endaði 3:0. María lék allan leikinn á miðjunni hjá liðinu.

mbl.is
