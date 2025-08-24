Orri Steinn skoraði í jafntefli

Fyrirliði íslenska landsliðsins í fótbolta, Orri Steinn Óskarsson, skoraði fyrir Real Sociedad í 2:2 jafntefli gegn Espanyol í annarri umferð spænsku A-deildarinnar í dag.
Orri kom inn á sem varamaður á 56. mínútu og var ekki lengi að láta að sér kveða þegar hann jafnaði metin í 2:2 á 69. mínútu. Espanyol var með 2:0 forystu í hálfleik eftir mörk frá Pere Milla á 10. mínútu og Javi Puado úr vítaspyrnu í uppbótartíma fyrri hálfleiks. Í síðari hálfleik minnkaði Ander Barrenetxea muninn í 2:1 fyrir Real Sociedad á 61. mínútu og Orri jafnaði síðan metin 8 mínútum síðar.
Real Sociedad er því með tvö stig eftir tvo leiki, eftir 1:1 jafntefli gegn Valencia í fyrstu umferð. Næsti leikur Real Sociedad er útileikur gegn Real Oviedo næstkomandi laugardag.