Íþróttir | Fótbolti | mbl | 24.8.2025 | 20:00

Orri Steinn skoraði í jafntefli

Orri Steinn Óskarsson byrjar tímabilið vel hjá Real Sociedad.
Fyrirliði íslenska landsliðsins í fótbolta, Orri Steinn Óskarsson, skoraði fyrir Real Sociedad í 2:2 jafntefli gegn Espanyol í annarri umferð spænsku A-deildarinnar í dag.

Orri kom inn á sem varamaður á 56. mínútu og var ekki lengi að láta að sér kveða þegar hann jafnaði metin í 2:2 á 69. mínútu. Espanyol var með 2:0 forystu í hálfleik eftir mörk frá Pere Milla á 10. mínútu og Javi Puado úr vítaspyrnu í uppbótartíma fyrri hálfleiks. Í síðari hálfleik minnkaði Ander Barrenetxea muninn í 2:1 fyrir Real Sociedad á 61. mínútu og Orri jafnaði síðan metin 8 mínútum síðar.

Real Sociedad er því með tvö stig eftir tvo leiki, eftir 1:1 jafntefli gegn Valencia í fyrstu umferð. Næsti leikur Real Sociedad er útileikur gegn Real Oviedo næstkomandi laugardag. 

