Son og Muller skoruðu glæsileg mörk

Son Heung-min skoraði glæsilegt mark í 1:1-jafntefli LAFC gegn FC Dallas í bandarísku MLS-deildinni í fótbolta í nótt.
Markið kom þegar aðeins sex mínútur voru búnar af leiknum og var frábært skot beint úr aukaspyrnu fyrir utan vítateiginn. Þetta var fyrsta mark Son í deildinni en hann kom til LAFC frá Tottenham í sumar.
SON HEUNG-MIN'S FIRST MLS GOAL IS A WORLDIE! 😱 pic.twitter.com/JaOwvhk3V9— Major League Soccer (@MLS) August 24, 2025
Thomas Müller var í fyrsta sinn í byrjunarliði Vancouver Whitecaps og skoraði sitt fyrsta mark í MLS-deildinni gegn St. Louis City í nótt. Müller skoraði sigurmark Vancouver á 14. mínútu uppbótartímans af vítapunktinum og leikurinn endaði 3:2.
THOMAS MÜLLER FIRST MLS GOAL AT THE DEATH! 😱 pic.twitter.com/oVxj6J0kMe— Major League Soccer (@MLS) August 24, 2025