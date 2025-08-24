Íþróttir | Fótbolti | mbl | 24.8.2025 | 11:01

Son og Muller skoruðu glæsileg mörk

Son Heung-Min að fagna í nótt.
Son Heung-Min að fagna í nótt. AFP/ Omar Vega

 Son Heung-min skoraði glæsilegt mark í 1:1-jafntefli LAFC gegn FC Dallas í bandarísku MLS-deildinni í fótbolta í nótt.

Markið kom þegar aðeins sex mínútur voru búnar af leiknum og var frábært skot beint úr aukaspyrnu fyrir utan vítateiginn. Þetta var fyrsta mark Son í deildinni en hann kom til LAFC frá Tottenham í sumar.

Thomas Müller var í fyrsta sinn í byrjunarliði Vancouver Whitecaps og skoraði sitt fyrsta mark í MLS-deildinni gegn St. Louis City í nótt. Müller skoraði sigurmark Vancouver á 14. mínútu uppbótartímans af vítapunktinum og leikurinn endaði 3:2.

mbl.is
Fleira áhugavert
„Algjör amatörbragur á þessu hlaupi“ Framkvæmdir á Stuðlum tefjast meira Hraðbankastuldur: Kona úrskurðuð í gæsluvarðhald Vill hlaupa 100 maraþon og sýna að allt sé hægt
Fleira áhugavert
Hættulegir eða ekki hættulegir? „Algjör amatörbragur á þessu hlaupi“ Vill hlaupa 100 maraþon og sýna að allt sé hægt Engin alþjónustuskylda við virka samkeppni