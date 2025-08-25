Arsenal vill miðvörð frá Ekvador

Enska úrvalsdeildarfélagið í fótbolta, Arsenal, hefur áhuga á miðverðinum Piero Hincapié sem spilar með Bayer Leverkusen í Þýskalandi.
Hincapie er 23 ára gamall varnarmaður sem hefur þrátt fyrir ungan aldur spilað 46 leiki fyrir landslið Ekvador.
Hann kom til Leverkusen frá Talleres í Argentínu árið 2021 og var í lykilhlutverki Bayern þegar liðið varð deildar- og bikarmeistari tímabilið 2023/24.
Hann hefur spilað 166 leiki fyrir Leverkusen og njósnarar Arsenal hafa fylgst vel með honum undanfarið.