Guðlaugur Victor „kominn heim“

Íslenski landsliðsmaðurinn Guðlaugur Victor Pálsson er genginn til liðs við danska félagið Horsens sem er á toppi dönsku B-deildarinnar.
Hann rifti samningi sínum við enska C-deildarfélagið Plymouth Argyle í gær og skrifaði undir samning við Horsens í dag.
Guðlaugur Victor, sem er 34 ára gamall miðvörður, skrifar undir samning við Horsens sem gildir til ársins 2027. Hann hefur áður spilað í Danmörku með AGF og Esbjerg en hann hefur einnig spilað í Þýskalandi, Belgíu, Bandaríkjunum, Sviss, Svíþjóð, Skotlandi og Hollandi og hefur samtals spilað 403 deildaleiki á ferlinum.
„Það var kominn tími til að ég kæmi „heim“ til Danmerkur og AC Horsens hefur gefið mér tækifæri sem ég er sannarlega þakklátur fyrir.
Ég er ekki að yngjast en ég þrái samt velgengni og gildi mín passa við gildi AC Horsens. Ég held að allir sjái hvert markmið AC Horsens er og mér líkar það.
Félagið leggur allt í sölurnar og ég vil vera hluti af því. Ég vil hjálpa félaginu og liðinu með reynslu minni innan vallar sem utan, svo að við getum náð markmiði félagsins um að komast upp í úrvalsdeildina og stuðlað að stöðugleika í bestu dönsku deildinni,“ var haft eftir Guðlaugi í tilkynningu félagsins.