25.8.2025

Lagði upp sigurmarkið

Ísak Andri Sigurgeirsson lagði upp mark.
Ísak Andri Sigurgeirsson lagði upp mark. mbl.is/Eyþór Árnason

Norrköping sigraði Öster, 2:1, á útivelli í sænsku úrvalsdeildinni í fótbolta í kvöld. David Moberg Karlsson var hetja Norrköping því hann skoraði bæði mörk liðsins.

Ísak Andri Sigurgeirsson lagði upp seinna markið á Karlsson á 53. mínútu. Hann lék fyrstu 88 mínúturnar. Arnór Ingvi Traustason lék fyrstu 79 mínúturnar og Jónatan Guðni Arnarsson var allan tímann á bekknum.

Róbert Frosti Þorkelsson kom inn á sem varamaður hjá GAIS á 83. mínútu er liðið mátti þola tap á heimavelli gegn toppliði Mjällby, 2:0.

