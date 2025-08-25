Lagði upp sigurmarkið

Norrköping sigraði Öster, 2:1, á útivelli í sænsku úrvalsdeildinni í fótbolta í kvöld. David Moberg Karlsson var hetja Norrköping því hann skoraði bæði mörk liðsins.
Ísak Andri Sigurgeirsson lagði upp seinna markið á Karlsson á 53. mínútu. Hann lék fyrstu 88 mínúturnar. Arnór Ingvi Traustason lék fyrstu 79 mínúturnar og Jónatan Guðni Arnarsson var allan tímann á bekknum.
Róbert Frosti Þorkelsson kom inn á sem varamaður hjá GAIS á 83. mínútu er liðið mátti þola tap á heimavelli gegn toppliði Mjällby, 2:0.
Standings provided by