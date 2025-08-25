Íþróttir | Fótbolti | mbl | 25.8.2025 | 13:59 | Uppfært 15:21

Ljóstraði upp leyndarmáli á blaðamannafundi

Thomas Müller gekk til liðs við Vancouver Whitecaps í ágúst. AFP/Elizabeth Ruiz Ruiz

Þýski knattspyrnumaðurinn Thomas Müller, sem gekk til liðs við Vancouver Whitecaps í bandarísku MLS-deildinni í byrjun ágúst, talaði af sér á blaðamannafundi um helgina.

Müller greindi frá því að samherji hans hjá Vancouver, Tristan Blackmon, muni vera í næsta landsliðshóp Bandaríkjanna en það er ekki búið að tilkynna hópinn.

Blackmon er 29 ára gamall miðvörður sem hefur aldrei spilað leik með bandaríska landsliðinu.

Tristan Blackmon er leikmaður Vancouver Whitecaps. AFP/ Stacy Revere
