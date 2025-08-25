Ljóstraði upp leyndarmáli á blaðamannafundi

Þýski knattspyrnumaðurinn Thomas Müller, sem gekk til liðs við Vancouver Whitecaps í bandarísku MLS-deildinni í byrjun ágúst, talaði af sér á blaðamannafundi um helgina.
Müller greindi frá því að samherji hans hjá Vancouver, Tristan Blackmon, muni vera í næsta landsliðshóp Bandaríkjanna en það er ekki búið að tilkynna hópinn.
Thomas Muller accidentally announcing that Tristan Blackmon is getting called up to the USMNT 😭 pic.twitter.com/pzHXl3qU4P— USMNT Only (@usmntonly) August 24, 2025
Blackmon er 29 ára gamall miðvörður sem hefur aldrei spilað leik með bandaríska landsliðinu.