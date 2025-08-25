Íþróttir | Fótbolti | mbl | 25.8.2025 | 9:45

Sláin inn hjá Júlíusi

Júlíus Magnússon.
Júlíus Magnússon. Ljósmynd/Elfsborg

Júlíus Magnússon skoraði glæsilegt mark í 2:1-tapi Elfs­borg gegn Halmstad í sænsku úr­vals­deild­inni í gær.

Júlíus spilaði allan leikinn og skoraði fyrir Elfsborg á 66. mínútu sem jafnaði metin í 1:1 en sigurmark Halmstad kom á 85. mínútu.

Júlíus spilaði allan leikinn, liðsfélagi hans Ari Sigurpálsson spilaði hálfleik og Gísli Eyjólfsson í Halmstad spilaði einnig hálfleik.

