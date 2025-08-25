Sláin inn hjá Júlíusi

Júlíus Magnússon skoraði glæsilegt mark í 2:1-tapi Elfsborg gegn Halmstad í sænsku úrvalsdeildinni í gær.
Júlíus spilaði allan leikinn og skoraði fyrir Elfsborg á 66. mínútu sem jafnaði metin í 1:1 en sigurmark Halmstad kom á 85. mínútu.
Júlíus spilaði allan leikinn, liðsfélagi hans Ari Sigurpálsson spilaði hálfleik og Gísli Eyjólfsson í Halmstad spilaði einnig hálfleik.