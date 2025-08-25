Íþróttir | Fótbolti | mbl | 25.8.2025 | 15:30

Vantar stór nöfn í danska landsliðshópinn

Christian Eriksen er leikjahæsti leikmaður í sögu danska landsliðsins.
Christian Eriksen er leikjahæsti leikmaður í sögu danska landsliðsins. AFP/Bo Amstrup

Christian Eriksen og Christian Nørgaard eru ekki í danska landsliðshópnum fyrir tvo leiki liðsins í undankeppni HM í fótbolta.

Eriksen er enn þá án félags eftir að samningur hans við enska úrvalsdeildarfélagið Manchester United rann út í sumar og hann var ekki valinn í landsliðsverkefnið.

Christian Nørgaard leikmaður Arsenal er að glíma við meiðsli og verður ekki með og Gustav Isaksen leikmaður Lazio hefur verið mikið frá vegna veikinda.

Danmörk mætir Skotlandi 5. september og Grænlandi 8. september.

mbl.is
