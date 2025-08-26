Íþróttir | Fótbolti | mbl | 26.8.2025 | 17:25

Ákærður fyrir líkamsárás á móti fyrir yngri flokka

Myndin tengist fréttinni ekki beint. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Spænskur karlmaður á yfir höfði sér allt að 120 daga fangelsisvist fyrir að ráðast á aðstoðardómara á Norway Cup-mótinu, sem er árlegt mót fyrir yngri flokka.

Mótið er fjölmennasta knattspyrnumót heims ár hvert en tæplega 2.000 lið mættu til leiks í ár og keppendur eru á aldrinum 10-19 ára. Mótið fer fram í Ósló. 

Maðurinn, sem er 22 ára, var ákærður fyrir að kýla aðstoðardómarann með krepptum hnefa þegar upp úr sauð er ónefnd lið frá Noregi og Spáni mættust.

Lögfræðingur mannsins fer fram á sýknun og segir að um sjálfsvörn hafi verið að ræða, dómarinn hafi verið með ógnandi hegðun í garð leikmanna og stuðningsmanna spænska liðsins.

