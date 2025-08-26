Fyrirliðinn ekki í hóp hjá Heimi

Heimir Hallgrímsson, þjálfari írska karlalandsliðsins í knattspyrnu, hefur tilkynnt leikmannahóp sinn fyrir leiki gegn Ungverjalandi og Armeníu í undankeppni HM 2026 í næsta mánuði. Fyrirliðinn Séamus Coleman er ekki í hópnum.
Coleman, sem er 36 ára gamall hægri bakvörður Everton, var ekki í síðasta leikmannahópi í sumar vegna meiðsla. Hann hefur jafnað sig á meiðslunum en ekki spilað mínútu með Everton í fyrstu tveimur umferðum ensku úrvalsdeildarinnar.
Írland mætir Ungverjalandi í Dublin 6. september og Armeníu í Jerevan þremur dögum síðar.
Leikmannahópurinn sem Heimir valdi:
Markverðir: Caoimhín Kelleher (Brentford), Gavin Bazunu (Southampton), Mark Travers (Everton).
Varnarmenn: Matt Doherty (Wolverhampton Wanderers), Jake O'Brien (Everton), Nathan Collins (Brentford), Dara O'Shea (Ipswich Town), Jimmy Dunne (Queens Park Rangers), Bosun Lawal (Stoke City), Liam Scales (Celtic), Ryan Manning (Southampton).
Miðjumenn: Josh Cullen (Burnley), Jason Knight (Bristol City), Jack Taylor (Ipswich Town), Killian Phillips (St. Mirren).
Sóknarmenn: Evan Ferguson (Roma), Troy Parrott (AZ Alkmaar), Adam Idah (Celtic), Finn Azaz (Middlesbrough), Sammie Szmodics (Ipswich Town), Chiedozie Ogbene (Ipswich Town), Kasey McAteer (Ipswich Town), Mikey Johnston (West Bromwich Albion).