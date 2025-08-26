Íþróttir | Fótbolti | mbl | 26.8.2025 | 14:04

Fyrirliðinn ekki í hóp hjá Heimi

Heimir Hallgrímsson.
Heimir Hallgrímsson. Ljosmynd/Írska knattspyrnusambandið

Heimir Hallgrímsson, þjálfari írska karlalandsliðsins í knattspyrnu, hefur tilkynnt leikmannahóp sinn fyrir leiki gegn Ungverjalandi og Armeníu í undankeppni HM 2026 í næsta mánuði. Fyrirliðinn Séamus Coleman er ekki í hópnum.

Coleman, sem er 36 ára gamall hægri bakvörður Everton, var ekki í síðasta leikmannahópi í sumar vegna meiðsla. Hann hefur jafnað sig á meiðslunum en ekki spilað mínútu með Everton í fyrstu tveimur umferðum ensku úrvalsdeildarinnar.

Séamus Coleman í leik með Everton á síðasta tímabili.
Séamus Coleman í leik með Everton á síðasta tímabili. AFP/Paul Ellis

Írland mætir Ungverjalandi í Dublin 6. september og Armeníu í Jerevan þremur dögum síðar.

Leikmannahópurinn sem Heimir valdi:

Markverðir: Caoimhín Kelleher (Brentford), Gavin Bazunu (Southampton), Mark Travers (Everton).

Varnarmenn: Matt Doherty (Wolverhampton Wanderers), Jake O'Brien (Everton), Nathan Collins (Brentford), Dara O'Shea (Ipswich Town), Jimmy Dunne (Queens Park Rangers), Bosun Lawal (Stoke City), Liam Scales (Celtic), Ryan Manning (Southampton).

Miðjumenn: Josh Cullen (Burnley), Jason Knight (Bristol City), Jack Taylor (Ipswich Town), Killian Phillips (St. Mirren).

Sóknarmenn: Evan Ferguson (Roma), Troy Parrott (AZ Alkmaar), Adam Idah (Celtic), Finn Azaz (Middlesbrough), Sammie Szmodics (Ipswich Town), Chiedozie Ogbene (Ipswich Town), Kasey McAteer (Ipswich Town), Mikey Johnston (West Bromwich Albion).

mbl.is
