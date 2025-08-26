Í bann fyrir ólætin á Íslandi

Fimm stuðningsmenn danska knattspyrnufélagsins Bröndby eru komnir í bann hjá félaginu vegna slagsmála á Víkingsvellinum fyrr í mánuðinum.
Stuðningsmennirnir voru pirraðir eftir óvænt 3:0 tap gegn Víkingi í Sambandsdeildinni og unnu skemmdarverk á Víkingsvellinum, rifust við lögreglu og slógust við stuðningsmenn Víkings.
Danska félagið fékk því sem nemur 3,6 milljónum í sekt frá Knattspyrnusambandi Evrópu fyrir ólætin og nú hefur félagið sett fimm stuðningsmenn í bann frá leikjum félagsins.
Ole Palmå framkvæmdastjóri félagsins staðfesti tíðindin við Bold í heimalandinu.