Norðmennirnir í Meistaradeildina – áfall fyrir Celtic

Norska liðið Bodö/Glimt tryggði sér í kvöld sæti í deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu í fótbolta.
Það gerði liðið þrátt fyrir tap gegn Sturm frá Graz í Austurríki, 2:1, á útivelli. Bodö/Glimt vann nefnilega fyrri leikinn 5:0 og einvígið 6:2.
Skotlandsmeistarar Celtic verða ekki með í deildarkeppninni eftir tap gegn Kairat frá Kasakstan. Fóru báðir leikirnir 0:0 og Kairat vann í vítakeppni, 3:2, á heimavelli sínum í kvöld.
Þá er Pafos frá Kýpur komið í deildarkeppnina eftir jafntefli við Rauðu stjörnuna frá Serbíu, 1:1. Pafos vann fyrri leikinn 2:1 og einvígið 3:2.
Tapliðin fara í deildarkeppni Evrópudeildarinnar.