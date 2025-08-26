Íþróttir | Fótbolti | mbl | 26.8.2025 | 21:50

Norðmennirnir í Meistaradeildina – áfall fyrir Celtic

Liðsmenn Bodö/Glimt fagna sætinu í Meistaradeildinni.
Liðsmenn Bodö/Glimt fagna sætinu í Meistaradeildinni. AFP/Erwin Scheriau

Norska liðið Bodö/Glimt tryggði sér í kvöld sæti í deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu í fótbolta. 

Það gerði liðið þrátt fyrir tap gegn Sturm frá Graz í Austurríki, 2:1, á útivelli. Bodö/Glimt vann nefnilega fyrri leikinn 5:0 og einvígið 6:2.

Skotlandsmeistarar Celtic verða ekki með í deildarkeppninni eftir tap gegn Kairat frá Kasakstan. Fóru báðir leikirnir 0:0 og Kairat vann í vítakeppni, 3:2, á heimavelli sínum í kvöld.

Þá er Pafos frá Kýpur komið í deildarkeppnina eftir jafntefli við Rauðu stjörnuna frá Serbíu, 1:1. Pafos vann fyrri leikinn 2:1 og einvígið 3:2.

Tapliðin fara í deildarkeppni Evrópudeildarinnar.

mbl.is
Fleira áhugavert
Makrílvertíðinni í ár er að ljúka „Matthías er blíður og góður“ Vegurinn á kafi: Tugum ferðamanna komið til hjálpar Fjárhús skolaðist á haf út
Fleira áhugavert
Makrílvertíðinni í ár er að ljúka Hjálpa ferðalöngum yfir vaðið Kerfisbilun í maraþoninu: „Andskotinn“ Snýst um peninga, ekki kynferðisbrot