Flott innkoma Amöndu sem mætir Blikum

Amanda Andradóttir
Amanda Andradóttir Ljósmynd/Jon Forberg

Hollenska meistaraliðið Twente vann afar sannfærandi 6:0-sigur á Rauðu stjörnunni frá Serbíu í undanúrslitum 2. umferðarinnar í undankeppni Meistaradeildar Evrópu í fótbolta í kvöld.

Twente mætir Breiðabliki í úrslitum á laugardag og er sæti í umspilinu um sæti í deildarkeppninni undir. Tapliðið fer í Evrópubikar UEFA, nýja Evrópukeppni sambandsins.

Amanda Andradóttir kom inn á í stöðunni 0:0 á 56. mínútu og rigndi mörkunum inn eftir hennar innkomu. Hún lagði sjálf upp fjórða markið.

Þá eru Sædís Rún Heiðarsdóttir og stöllur í norska liðinu Vålerenga komnar í úrslit eftir sigur á HJK frá Finnlandi. Sædís kom inn á hjá sínu liði á 62. mínútu.

Vålerenga mætir tékkneska liðinu Slavíu Prag í úrslitum en riðillinn er leikinn í Helsinki.

