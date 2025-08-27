Hafnaði tilboði frá Danmörku

Knattspyrnumaðurinn Hjörtur Hermannsson hafnaði því að ganga til liðs við danska B-deildarfélagið AaB frá Álaborg á dögunum.
Það er fótbolti.net sem greinir frá þessu en Hjörtur, sem er þrítugur, er samningsbundinn Volos í efstu deild Grikklands.
Miðvörðurinn þekkir vel til í Danmörku eftir að hafa leikið með Bröndby í fimm ár, á árunum 2016 til 2021, þar sem hann varð meistari árið 2021 og bikarmeistari árið 2018.
Hann er uppalinn hjá Fylki en hefur einnig leikið með Jong PSV, Göteborg, Pisa og Carrarese á atvinnumannaferlinum. Þá á hann að baki 29 A-landsleiki fyrir Ísland.