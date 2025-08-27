Karólína og Diljá skoruðu báðar

Brann tryggði sér sæti í úrslitum 2. umferðar Meistaradeildar kvenna í fótbolta með sigri á Inter Mílanó, 2:1, í Mílanó í dag.
Brann mætir annaðhvort Braga eða Val í úrslitum á meðan Inter mætir tapliðinu í þeim leik um sæti í Evrópubikar UEFA, nýrri Evrópukeppni sambandsins.
Karólína Lea Vilhjálmsdóttir kom Inter yfir strax á sjöundu mínútu með laglegu marki en Diljá Ýr Zomers jafnaði á 13. mínútu með marki af stuttu færi.
Signe Gaupset skoraði sigurmark Brann á 56. mínútu. Hún skoraði tvö mörk og lagði upp tvö til viðbótar fyrir Noreg gegn Íslandi á EM í Sviss í sumar.
Diljá Lék fyrstu 80 mínúturnar fyrir Brann og Karólína Lea fyrstu 59 fyrir Inter. Cecilía Rán Rúnarsdóttir varði mark Inter.