Karólína og Diljá skoruðu báðar

Diljá Ýr Zomers skoraði og var í sigurliði.
Brann tryggði sér sæti í úrslitum 2. umferðar Meistaradeildar kvenna í fótbolta með sigri á Inter Mílanó, 2:1, í Mílanó í dag.

Brann mætir annaðhvort Braga eða Val í úrslitum á meðan Inter mætir tapliðinu í þeim leik um sæti í Evrópubikar UEFA, nýrri Evrópukeppni sambandsins.

Karólína Lea Vilhjálmsdóttir kom Inter yfir strax á sjöundu mínútu með laglegu marki en Diljá Ýr Zomers jafnaði á 13. mínútu með marki af stuttu færi.

Signe Gaupset skoraði sigurmark Brann á 56. mínútu. Hún skoraði tvö mörk og lagði upp tvö til viðbótar fyrir Noreg gegn Íslandi á EM í Sviss í sumar.

Diljá Lék fyrstu 80 mínúturnar fyrir Brann og Karólína Lea fyrstu 59 fyrir Inter. Cecilía Rán Rúnarsdóttir varði mark Inter.

