Kynntur til leiks í Danmörku

Guðlaugur Victor Pálsson er kominn í gulu Horsens-treyjuna.
Guðlaugur Victor Pálsson, landsliðsmaður í fótbolta, var í dag kynntur til leiks hjá nýja félagi sínu Horsens í Danmörku, þar sem hann verður númer 26.

Hann gekk í raðir Horsens í vikunni eftir að hann rifti samningi sínum við Plymouth á Englandi. Samningur hans við Horsens gildir til ársins 2027 en Guðlaugur er 34 ára gamall.

Horsens birti mynd af Guðlaugi í Horsens-treyju á samfélagsmiðlum í dag þar sem félagið lýsti yfir ánægju með að leikmaðurinn væri kominn í gulu treyjuna.

