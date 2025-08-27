Meistaradeildarkvöld á Parken í vetur

Dönsku meistararnir í FC Kaupmannahöfn tryggðu sér í kvöld sæti í deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu í fótbolta.
FCK hafði þá betur gegn Basel frá Sviss, 2:0, á heimavelli í umspilinu. Liðin skildu jöfn, 1:1, í fyrri leiknum og vann danska liðið því samanlagt 3:1.
Andreas Cornelius kom FCK yfir strax í upphafi seinni hálfleiks og Youssoufa Moukoko gerði annað markið úr víti á 84. mínútu. Rúnar Alex Rúnarsson var allan tímann á bekknum hjá FCK.
Club Brugge er einnig komið í deildarkeppnina eftir að hafa farið afar illa með Rangers frá Skotlandi. Urðu lokatölur í Belgíu í kvöld 6:0. Brugge vann fyrri leikinn í Glasgow 3:1 og einvígið samanlagt 6:0.
Þá vann Benfica frá Portúgal 1:0-heimasigur á tyrkneska liðinu Fenerbahce en liðin gerðu markalaust jafntefli í fyrri leiknum.
Kerem Aktürkoglu, sem skoraði þrennu gegn Íslandi í Þjóðadeildinni á síðasta ári, skoraði sigurmarkið á 35. mínútu.