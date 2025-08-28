Íþróttir | Fótbolti | mbl | 28.8.2025 | 18:51

Aðeins sex þúsund á heimaleik hjá Barcelona

Barcelona spilar næsta heimaleik fyrir framan sex þúsund manns.
Spænska stórveldið Barcelona leikur heimaleik sinn gegn Valencia 14. september næstkomandi á Johan Cruyff-vellinum þar sem framkvæmdir við Camp Nou heimavöll liðsins standa enn yfir.

Kvennalið og yngri flokkar félagsins leika heimaleiki sína á Johan Cruyff-vellinum sem tekur aðeins 6.000 áhorfendur í sæti.

Barcelona lék heimaleiki sína á síðustu leiktíð á Montujic-vellinum sem tekur um 55.000 manns í sæti. Sá völlur er upptekinn helgina sem leikurinn á að fara fram og neyðist liðið því að spila á mun minni velli.

Camp Nou-völlurinn tekur rúmlega 100.000 manns í sæti og komast því mun færri að en vilja á leikinn við Valencia.

