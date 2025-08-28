Djurgården vill Stefán Inga

Sænska knattspyrnufélagið Djurgården hefur mikinn áhuga á því að festa kaup á Stefáni Inga Sigurðarsyni frá norska félaginu Sandefjord.
Sænska blaðið Expressen greinir frá. Þar kemur fram að Sandefjord vilji fá tvær milljónir evra fyrir Stefán Inga, sem jafngildir rúmlega 287 milljónum íslenskra króna.
Hann hefur átt frábært tímabil í norsku úrvalsdeildinni og skorað 11 mörk í 15 leikjum til þessa.
Stefán Ingi er sagður hafa æft einn síns liðs í dag vegna möguleikans á því að hann verði seldur. Djurgården þarf að hafa hraðar hendur því félagaskiptaglugginn í Svíþjóð lokar á morgun.
Fyrir hjá Djurgården er landsliðsmaðurinn Mikael Anderson.