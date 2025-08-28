Íþróttir | Fótbolti | mbl | 28.8.2025 | 14:49

Djurgården vill Stefán Inga

Stefán Ingi Sigurðarson hefur raðað inn mörkum fyrir Sandefjord á …
Stefán Ingi Sigurðarson hefur raðað inn mörkum fyrir Sandefjord á tímabilinu. Skjáskot/@sfjfotball

Sænska knattspyrnufélagið Djurgården hefur mikinn áhuga á því að festa kaup á Stefáni Inga Sigurðarsyni frá norska félaginu Sandefjord.

Sænska blaðið Expressen greinir frá. Þar kemur fram að Sandefjord vilji fá tvær milljónir evra fyrir Stefán Inga, sem jafngildir rúmlega 287 milljónum íslenskra króna.

Sjóðheitir sóknarmenn ekki valdir
Frétt af mbl.is

Sjóðheitir sóknarmenn ekki valdir

Hann hefur átt frábært tímabil í norsku úrvalsdeildinni og skorað 11 mörk í 15 leikjum til þessa.

Stefán Ingi er sagður hafa æft einn síns liðs í dag vegna möguleikans á því að hann verði seldur. Djurgården þarf að hafa hraðar hendur því félagaskiptaglugginn í Svíþjóð lokar á morgun.

Fyrir hjá Djurgården er landsliðsmaðurinn Mikael Anderson.

mbl.is
Fleira áhugavert
„Ætla ekkert að fagna þessu meira en ástæða er til“ Valur vill leigja út bílastæði á íbúðalóð Veit ekki um neinn sem hefur gengið jafnlangt Eigandi segir stöðu Vélfags erfiða
Fleira áhugavert
Hraðbankaræningjanum boðið að taka þátt Dagvörukeðjur sektaðar um 60 milljarða Helmingur arfbera viti það ekki ennþá Ísraelsmenn reyndust of sterkir