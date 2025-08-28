Íþróttir | Fótbolti | mbl | 28.8.2025 | 9:31 | Uppfært 11:33

Evrópumeistari leggur skóna á hilluna

Alessandro Florenzi lék síðast með AC Milan.
Alessandro Florenzi lék síðast með AC Milan. AFP/Marco Bertorello

Ítalski knattspyrnumaðurinn Alessandro Florenzi hefur lagt skóna á hilluna, 34 ára að aldri, eftir að samningur hans við ítalska stórveldið AC Milan rann út fyrr í sumar.

Tilkynnti Florenzi um ákvörðun sína með fallegu myndskeiði sem hann birti á Instagram-aðgangi sínum fyrr í vikunni.

Í myndskeiðinu lítur Florenzi um öxl og spilar knattspyrnu með ungum iðkendum í Róm, þar sem ferilinn hófst hjá honum með liði Roma.

Florenzi varð Evrópumeistari með Ítalíu sumarið 2021 og vann ítölsku deildina með AC Milan ári síðar. Auk þess varð hann bikarmeistari með París SG árið 2021.

mbl.is
Fleira áhugavert
Veit ekki um neinn sem hefur gengið jafnlangt Miklir áverkar á líkinu Var með sjaldgæfa heilabilun Deila um framgöngu bæjarstjóra í menntamálum
Fleira áhugavert
Fór úr forsetastóli yfir í lögmennsku Deila um framgöngu bæjarstjóra í menntamálum Eigandi segir stöðu Vélfags erfiða Ný forgangsröðun jarðganga birt í haust