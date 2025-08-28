Evrópumeistari leggur skóna á hilluna

Ítalski knattspyrnumaðurinn Alessandro Florenzi hefur lagt skóna á hilluna, 34 ára að aldri, eftir að samningur hans við ítalska stórveldið AC Milan rann út fyrr í sumar.
Tilkynnti Florenzi um ákvörðun sína með fallegu myndskeiði sem hann birti á Instagram-aðgangi sínum fyrr í vikunni.
Í myndskeiðinu lítur Florenzi um öxl og spilar knattspyrnu með ungum iðkendum í Róm, þar sem ferilinn hófst hjá honum með liði Roma.
Florenzi varð Evrópumeistari með Ítalíu sumarið 2021 og vann ítölsku deildina með AC Milan ári síðar. Auk þess varð hann bikarmeistari með París SG árið 2021.
