Íþróttir | Fótbolti | mbl | 28.8.2025 | 17:22

Liverpool mætir Real og Inter – Arsenal leikur við Inter og Bayern

Mo Salah og félagar fá verðuga andstæðinga.
Mo Salah og félagar fá verðuga andstæðinga. AFP/Paul Ellis

Dregið var í deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu í fótbolta í Mónakó í dag. Í deildinni eru 36 lið og keppir hvert lið við átta mismundandi andstæðinga.

Englandsmeistarar Liverpool mæta m.a. Real Madríd á heimavelli og Inter Mílanó á útivelli á meðan Chelsea mætir Barcelona og Bayern München.

Barcelona og Chelsea mætast m.a. og Manchester City og Real Madríd. Fréttin verður uppfærð eftir drættinum.

Pottur 1: 

Bayern München mætir: Chelsea, París SG, Club Brugge, Arsenal, Sporting, PSV, Royale Union Saint-Gilloise og Pafos.

Chelsea mætir: Barcelona, Bayern München, Benfica, Atalanta, Ajax, Napoli, Pafos og Qarabag.

Real Madrid mætir: Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, Marseille, Olympiakos, Mónakó og Kairat Almaty.

Inter Mílanó mætir: Liverpool, Dortmund, Arsenal, Atlético Madrid, Slavia Prag, Ajax, Kairat Almaty og Union Saint-Gilloise.

Dortmund mætir: Inter Mílanó, Manchester City, Villarreal, Juventus, Bodö/Glimt, Tottenham, Athletic Bilbao og FC Kaupmannahöfn.

Liverpool mætir: Real Madrid, Inter Mílanó, Atlético Madrid, Frankfurt, PSV, Marseille, Qarabag og Galatasaray.

Barcelona mætir: Chelsea, París SG, Frankfurt, Club Brugge, Olympiakos, Slavia Prag, FC Kaupmannahöfn og Newcastle.

París SG mætir: Bayern München, Barcelona, Atalanta, Leverkusen, Tottenham, Sporting, Newcastle og Athletic Bilbao.

Manchester City mætir: Dortmund, Real Madrid, Leverkusen, Villarreal, Napoli, Bodö/Glimt, Galatasaray og Mónakó.

Pottur 2: 

Leverkusen mætir: París SG, Manchester City, Villarreal, Benfica, PSV, Olympiakos, Newcastle og FC Kaupmannahöfn.

Arsenal mætir: Bayern München, Inter Mílanó, Atlético Madrid, Club Brugge, Olympiakos, Slavía Prag, Kairat Almaty, Athletic Bilbao. 

Atalanta mætir: Chelsea, París SG, Club Brugge, Frankfurt, Slavia Prag, Marseille, Athletic Bilbao og Union Saint-Gilloise. 

Benfica mætirReal Madrid, Chelsea, Leverkusen, Juventus, Napoli, Ajax, Qarabag og Newcastle.

Club Brugge mætir: Barcelona, Bayern München, Arsenal, Atalanta, Marseille, Sporting, Mónakó og Kairat Almaty.

Franfurt mætirLiverpool, Barcelona, Atalanta, Atletico Madrid, Tottenham, Napoli, Galatasaray og Fenerbahce.

Juventus mætirDortmund, Real Marid, Benfica, Villarreal, Sporting, Bodö/Glimt, Pafos og Mónakó.

Atlético Madríd mætir: Inter Mílanó, Liverpool, Frankfurt, Arsenal, Bodö/Glimt, PSV, Union Saint-Gilloise og Galatasaray.

Villarreal mætir: Manchester City, Dortmund, Juventus, Leverkusen, Ajax, Tottenham, FC Kaupmannahöfn og Pafos. 

Pottur 3: 

Marseille mætirLiverpool, Real Madrid, Atalanta, Club Brugge, Ajax, Sporting, Newcastle og Union Saint-Gilloise.

Tottenham mætir: Dortmund, París SG, Villarreal, Frankfurt, Slavia Prag, Bodö/Glimt, FC Kaupmannahöfn, Mónakó. 

Bodö/Glimt mætirManchester City, Dortmund, Juventus, Atlético Madrid, Tottenham, Slavia Prag, Mónakó og Galatasaray.

Sporting mætir: París SG, Bayern München, Club Brugge, Juventus, Marseille, Napoli, Kairat Almaty og Athletic Bilbao.

Olympiacos mætirReal Madrid, Barcelona, Leverkusen, Arsenal, PSV, Ajax, Pafos og Kairat Almaty.

Ajax mætirInter, Chelsea, Benfica, Villarreal, Olympiakos, Marseille, Galatasaray og Qarabag.

Slavia Prag mætirBarcelona, Inter, Arsenal, Atalanta, Bodö/Glimt, Tottenham, Athletic Bilbao og Pafos.

PSG mætirBayern München, Liverpool, Athletic Bilbao, Leverkusen, Olympiacos, Napoli, Union Saint-Gilloise og Newcastle.

Napoli mætirChelsea, Manchester City, Frankfurt, Benfica, Sporting, PSV, Qarabag og FC Kaupmannahöfn.

Pottur 4: 

FC Kaupmannahöfn mætir: Dortmund, Barcelona, Leverkusen, Villarreal, Napoli, Tottenham, Kairat Almaty og Qarabag. 

Mónakó mætir: Manchester City, Real Madrid, Juventus, Club Brugge, Tottenham, Bodö/Glimt, Galatasaray og Pafos. 

Galatasaray mætir: Liverpool, Manchester City, Atlético Madríd, Frankfurt, Bodö/Glimt, Ajax, Union Saint-Gilloise og Mónakó. 

Union Saint-Gilloise mætir: Inter Mílanó, Bayern, Atalanta, Atlético Madríd, Marseille, PSV, Newcastle og Galatasaray. 

Qarabag mætir: Chelsea, Liverpool, Frankfurt, Benfica, Ajax, Napoli, FC Kaupmannahöfn og Athletic Bilabao. 

Athletic Bilbao mætir: París SG, Dortmund, Arsenal, Atalanta, Sporting, Slavia Prag, Qarabag og Newcastle. 

Newcastle mætir: Barcelona, París SG, Benfica, Leverkusen, PSV, Marseille, Athletic Bilbao og Union Saint-Gilloise.

Pafos mætir: Bayern, Chelsea, Villarreal, Juventus, Slavia Prag, Olympiacos, Mónakó og Kairat Almaty.

Kairat Almaty mætir: Real Madríd, Inter, Club Brugge, Arsenal, Olympiacos, Sporting, Pafos og FC Kaupmannahöfn. 


