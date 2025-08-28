Liverpool mætir Real og Inter – Arsenal leikur við Inter og Bayern

Dregið var í deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu í fótbolta í Mónakó í dag. Í deildinni eru 36 lið og keppir hvert lið við átta mismundandi andstæðinga.
Englandsmeistarar Liverpool mæta m.a. Real Madríd á heimavelli og Inter Mílanó á útivelli á meðan Chelsea mætir Barcelona og Bayern München.
Barcelona og Chelsea mætast m.a. og Manchester City og Real Madríd. Fréttin verður uppfærð eftir drættinum.
Bayern München mætir: Chelsea, París SG, Club Brugge, Arsenal, Sporting, PSV, Royale Union Saint-Gilloise og Pafos.
Chelsea mætir: Barcelona, Bayern München, Benfica, Atalanta, Ajax, Napoli, Pafos og Qarabag.
Real Madrid mætir: Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, Marseille, Olympiakos, Mónakó og Kairat Almaty.
Inter Mílanó mætir: Liverpool, Dortmund, Arsenal, Atlético Madrid, Slavia Prag, Ajax, Kairat Almaty og Union Saint-Gilloise.
Dortmund mætir: Inter Mílanó, Manchester City, Villarreal, Juventus, Bodö/Glimt, Tottenham, Athletic Bilbao og FC Kaupmannahöfn.
Liverpool mætir: Real Madrid, Inter Mílanó, Atlético Madrid, Frankfurt, PSV, Marseille, Qarabag og Galatasaray.
Barcelona mætir: Chelsea, París SG, Frankfurt, Club Brugge, Olympiakos, Slavia Prag, FC Kaupmannahöfn og Newcastle.
París SG mætir: Bayern München, Barcelona, Atalanta, Leverkusen, Tottenham, Sporting, Newcastle og Athletic Bilbao.
Manchester City mætir: Dortmund, Real Madrid, Leverkusen, Villarreal, Napoli, Bodö/Glimt, Galatasaray og Mónakó.
Leverkusen mætir: París SG, Manchester City, Villarreal, Benfica, PSV, Olympiakos, Newcastle og FC Kaupmannahöfn.
Arsenal mætir: Bayern München, Inter Mílanó, Atlético Madrid, Club Brugge, Olympiakos, Slavía Prag, Kairat Almaty, Athletic Bilbao.
Atalanta mætir: Chelsea, París SG, Club Brugge, Frankfurt, Slavia Prag, Marseille, Athletic Bilbao og Union Saint-Gilloise.
Benfica mætir: Real Madrid, Chelsea, Leverkusen, Juventus, Napoli, Ajax, Qarabag og Newcastle.
Club Brugge mætir: Barcelona, Bayern München, Arsenal, Atalanta, Marseille, Sporting, Mónakó og Kairat Almaty.
Franfurt mætir: Liverpool, Barcelona, Atalanta, Atletico Madrid, Tottenham, Napoli, Galatasaray og Fenerbahce.
Juventus mætir: Dortmund, Real Marid, Benfica, Villarreal, Sporting, Bodö/Glimt, Pafos og Mónakó.
Atlético Madríd mætir: Inter Mílanó, Liverpool, Frankfurt, Arsenal, Bodö/Glimt, PSV, Union Saint-Gilloise og Galatasaray.
Villarreal mætir: Manchester City, Dortmund, Juventus, Leverkusen, Ajax, Tottenham, FC Kaupmannahöfn og Pafos.
Marseille mætir: Liverpool, Real Madrid, Atalanta, Club Brugge, Ajax, Sporting, Newcastle og Union Saint-Gilloise.
Tottenham mætir: Dortmund, París SG, Villarreal, Frankfurt, Slavia Prag, Bodö/Glimt, FC Kaupmannahöfn, Mónakó.
Bodö/Glimt mætir: Manchester City, Dortmund, Juventus, Atlético Madrid, Tottenham, Slavia Prag, Mónakó og Galatasaray.
Sporting mætir: París SG, Bayern München, Club Brugge, Juventus, Marseille, Napoli, Kairat Almaty og Athletic Bilbao.
Olympiacos mætir: Real Madrid, Barcelona, Leverkusen, Arsenal, PSV, Ajax, Pafos og Kairat Almaty.
Ajax mætir: Inter, Chelsea, Benfica, Villarreal, Olympiakos, Marseille, Galatasaray og Qarabag.
Slavia Prag mætir: Barcelona, Inter, Arsenal, Atalanta, Bodö/Glimt, Tottenham, Athletic Bilbao og Pafos.
PSG mætir: Bayern München, Liverpool, Athletic Bilbao, Leverkusen, Olympiacos, Napoli, Union Saint-Gilloise og Newcastle.
Napoli mætir: Chelsea, Manchester City, Frankfurt, Benfica, Sporting, PSV, Qarabag og FC Kaupmannahöfn.
FC Kaupmannahöfn mætir: Dortmund, Barcelona, Leverkusen, Villarreal, Napoli, Tottenham, Kairat Almaty og Qarabag.
Mónakó mætir: Manchester City, Real Madrid, Juventus, Club Brugge, Tottenham, Bodö/Glimt, Galatasaray og Pafos.
Galatasaray mætir: Liverpool, Manchester City, Atlético Madríd, Frankfurt, Bodö/Glimt, Ajax, Union Saint-Gilloise og Mónakó.
Union Saint-Gilloise mætir: Inter Mílanó, Bayern, Atalanta, Atlético Madríd, Marseille, PSV, Newcastle og Galatasaray.
Qarabag mætir: Chelsea, Liverpool, Frankfurt, Benfica, Ajax, Napoli, FC Kaupmannahöfn og Athletic Bilabao.
Athletic Bilbao mætir: París SG, Dortmund, Arsenal, Atalanta, Sporting, Slavia Prag, Qarabag og Newcastle.
Newcastle mætir: Barcelona, París SG, Benfica, Leverkusen, PSV, Marseille, Athletic Bilbao og Union Saint-Gilloise.
Pafos mætir: Bayern, Chelsea, Villarreal, Juventus, Slavia Prag, Olympiacos, Mónakó og Kairat Almaty.
Kairat Almaty mætir: Real Madríd, Inter, Club Brugge, Arsenal, Olympiacos, Sporting, Pafos og FC Kaupmannahöfn.