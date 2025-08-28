María í áfalli eftir hegðun þjálfarans

Mikið hefur gengið á hjá kvennaliði franska knattspyrnufélagsins Marseille undanfarna daga.
Frederic Goncalves hefur verið rekinn sem þjálfari liðsins fyrir hegðun sína í æfingaleik gegn Club Esportiu Europa á Spáni á dögunum.
Goncalves missti algjörlega stjórn á skapi sínu á 84. mínútu leiksins og fékk rautt spjald fyrir mótmæli. Í kjölfarið brutust út slagsmál á milli þjálfarateyma og leikmanna beggja liða. Var leikurinn flautaður af fyrir vikið.
La Provence í Frakklandi greinir frá því að hin hálfíslenska María Þórisdóttir, sem samdi við Marseille á dögunum, hafi verið í áfalli eftir atvikið í leiknum og farið aftur heim til Noregs í kjölfar hans.
Miðillinn greinir frá að María hafi verið allt annað en sátt við hegðun nýja þjálfarans síns og er framtíð hennar hjá félaginu væntanlega í óvissu.
María, sem er 32 ára, samdi við Marseille fyrr í mánuðinum en hún hefur leikið með Brighton, Manchester United og Chelsea á Englandi undanfarin ár. Þá hefur hún leikið 71 leik fyrir norska landsliðið.
Faðir hennar, Þórir Hergeirsson, er sigursælasti landsliðsþjálfari í handbolta frá upphafi en hann stýrði kvennaliði Noregs hvað eftir annað til verðlauna á stórmótum.