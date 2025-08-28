Ný stjarna Liverpool ekki með gegn Íslandi

Hugo Ekitiké, sóknarmaður Liverpool, er ekki í landsliðshópi Frakklands sem mætir Íslandi og Úkraínu í undankeppni HM 2026 í knattspyrnu í næsta mánuði.
Ekitiké hefur farið frábærlega af stað með Liverpool og skorað í fyrstu þremur keppnisleikjum sínum ásamt því að leggja upp eitt mark til viðbótar.
Hann hlýtur hins vegar ekki náð fyrir augum Didier Deschamps landsliðsþjálfara að þessu sinni.
Hvað sem því líður er franski hópurinn sem fyrr ógnarsterkur enda fáar þjóðir sem hafa úr jafn mörgum gæðaleikmönnum að velja og Frakkland.
Landsliðshópur Frakklands fyrir leiki gegn Úkraínu og Íslandi:
Markverðir: Lucas Chevalier (París SG), Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (Rennes).
Varnarmenn: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (París SG), Théo Hernandez (Al-Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barcelona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern München).
Miðjumenn Désiré Doué (París SG), Manu Koné (Roma), Adrien Rabiot (Marseille), Aurélien Tchouaméni (Real Madríd), Khéphren Thuram (Juventus).
Sóknarmenn: Maghnes Akliouche (Mónakó), Bradley Barcola (París SG), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (PSG), Kylian Mbappé (Real Madríd), Michael Olise (Bayern München), Marcus Thuram (Inter Mílanó).