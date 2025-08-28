Solskjær rekinn strax eftir leik

Forráðamenn tyrkneska félagsins Besiktas ráku í kvöld Norðmanninn Ole Gunnar Solskjær frá störfum sem knattspyrnustjóra.
Fékk hann reisupassann nánast um leið og liðið tapaði fyrir Lausanne frá Sviss, 1:0, á heimavelli í seinni leik liðanna í umspili um sæti í Sambandsdeildinni.
Liðin gerðu 1:1-jafntefli í Sviss í fyrri leiknum og vann Lausanne því einvígið 2:1 og er þátttöku Besiktas í Evrópukeppnum á tímabilinu lokið.
Solskjær er þekktastur fyrir tíma sinn sem leikmaður Manchester United og þá stýrði hann United-liðinu einnig.