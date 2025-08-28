Íþróttir | Fótbolti | mbl | 28.8.2025 | 22:16

Solskjær rekinn strax eftir leik

Ole Gunnar Solskjær var rekinn sem knattspyrnustjóri Besiktas í kvöld.
Ole Gunnar Solskjær var rekinn sem knattspyrnustjóri Besiktas í kvöld. AFP

Forráðamenn tyrkneska félagsins Besiktas ráku í kvöld Norðmanninn Ole Gunnar Solskjær frá störfum sem knattspyrnustjóra.

Fékk hann reisupassann nánast um leið og liðið tapaði fyrir Lausanne frá Sviss, 1:0, á heimavelli í seinni leik liðanna í umspili um sæti í Sambandsdeildinni.

Liðin gerðu 1:1-jafntefli í Sviss í fyrri leiknum og vann Lausanne því einvígið 2:1 og er þátttöku Besiktas í Evrópukeppnum á tímabilinu lokið.

Solskjær er þekktastur fyrir tíma sinn sem leikmaður Manchester United og þá stýrði hann United-liðinu einnig.

mbl.is
Fleira áhugavert
Ójafnræði og forræðishyggja Sunnlenskar sundlaugar koma illa út Cook í mál við Trump Fór úr forsetastóli yfir í lögmennsku
Fleira áhugavert
Viðhaldsskuld 15% af landsframleiðslu Cook í mál við Trump Sunnlenskar sundlaugar koma illa út Rektor skrifar um atvikið 6. ágúst