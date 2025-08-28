Íþróttir | Fótbolti | mbl | 28.8.2025 | 21:03 | Uppfært 21:35

Tvö Íslendingalið í Evrópudeildina – fjögur í Sambandsdeildina

Albert Guðmundsson og félagar unnu sitt einvígi í Sambandsdeildinni.
Albert Guðmundsson og félagar unnu sitt einvígi í Sambandsdeildinni. Ljósmynd/Alex Nicodim

Panathinaikos frá Grikklandi leikur í deildarkeppni Evrópudeildarinnar í fótbolta eftir markalaust jafntefli við Samsunspor frá Tyrklandi, 0:0, á útivelli í umspilinu í kvöld.

Nægði Panathinaikos því sigur á heimavelli í fyrri leiknum, 2:1. Logi Tómasson lék allan leikinn fyrir Samsunspor, sem fer í deildarkeppni Sambandsdeildarinnar. Sverrir Ingi Ingason var allan tímann á bekknum hjá Panathinaikos.

Hollenska liðið Utrecht er komið í deildarkeppni Evrópudeildarinnar eftir markalaust jafntefli við Zrinjski Mostar frá Bosníu. Utrecht vann fyrri leikinn á útivelli 2:0. Zrinjski sló Breiðablik úr leik í síðustu umferð. Kolbeinn Birgir Finnsson var allan tímann á bekknum hjá Utrecht.

Lech Poznan frá Póllandi leikur í Sambandsdeildinni þrátt fyrir sigur á Genk frá Belgíu, 2:1, í umspili Evrópudeildarinnar í kvöld. Genk vann fyrri leikinn 5:1. Gísli Gottskálk Þórðarson lék seinni hálfleikinn með Lech Poznan.

Aberdeen frá Skotlandi leikur einnig í Sambandsdeildinni eftir tap fyrir FCSB frá Rúmeníu, 3:0, á útivelli. Liðin skildu jöfn, 2:2, í fyrri leiknum. Kjartan Már Kjartansson var ekki í leikmannahópi Aberdeen.

Albert Guðmundsson og samherjar hans hjá Fiorentina frá Ítalíu sigruðu Polissya frá Úkraínu, 3:2, á heimavelli í kvöld og tryggðu sér 6:2-sigur í einvíginu í umspili Sambandsdeildarinnar. Albert lék seinni hálfleikinn með Fiorentina.

