Frá Liverpool til Ajax

Enski knattspyrnumaðurinn James McConnell hefur skrifað undir nýjan langtímasamning við Liverpool og gengið til liðs við hollenska stórveldið Ajax.
Hjá Ajax hittir McConnell fyrir John Heitinga, sem var aðstoðarþjálfari Liverpool á síðasta tímabili en tók svo við sem knattspyrnustjóri Ajax í sumar.
Hann er tvítugur miðjumaður sem hefur spilað 13 leiki fyrir aðallið Liverpool á síðustu tveimur tímabilum og vann til að mynda enska deildabikarinn á síðasta ári.
McConnell ólst upp hjá Sunderland en gekk til liðs við Liverpool fyrir sex árum.