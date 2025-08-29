Mourinho rekinn frá Fenerbahce

Tyrkneska knattspyrnufélagið Fenerbahce hefur vikið Portúgalanum José Mourinho úr starfi knattspyrnustjóra. Tilkynnti félagið um ákvörðun sína í morgun.
Fenerbahce laut í lægra haldi gegn portúgalska liðinu Benfica í umspili um sæti í deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu í gærkvöldi og fullyrðir félagaskiptasérfræðingurinn Fabrizio Romano á X-aðgangi sínum að það hafi verið kornið sem fyllti mælinn.
Fenerbahce þakkar Mourinho fyrir sín störf í tilkynningu félagsins og óskar honum velfarnaðar í komandi verkefnum.
Mourinho var einungis ráðinn stjóri Fenerbahce fyrir rúmu ári síðan og stýrði því liðinu í rétt rúmlega eitt tímabil.