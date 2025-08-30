Íþróttir | Fótbolti | mbl | 30.8.2025 | 19:26

Bæjarar byrja af krafti

Bæjarar fagna sterkum sigri.
Bæjarar fagna sterkum sigri. AFP/Michaela Stache

Bayern Munchen sigraði Augsburg, 3:2, í 2. umferð þýsku A-deildarinnar í knattspyrnu í dag.

Bayern byrjar leiktíðina gríðarlega vel og hefur skorað níu mörk og fengið á sig tvö í tveimur leikjum.

Serge Gnabry kom Bayern yfir á 28. mínútu og svo tvöfaldaði nýliðinn Luis Diaz forystuna á 45. mínútu og var því staðan í hálfleik 2:0.

Michael Olise kom Bayern síðan í 3:0 á 48. mínútu.

 

Augsburg klóraði samt í bakkann. Kristijan Jakic skoraði síðan fyrir Augsburg á 53. mínútu og Mert Komur á 76. mínútu.

Fleiri urðu mörkin ekki og Bayern fór með sigur af hólmi og situr í efsta sæti þýsku deildarinnar með sex stig eftir tvo leiki.

mbl.is
Fleira áhugavert
Bjartsýnn á að halda Davíð Smára Guðrún vill setja mark sitt á Sjálfstæðisflokkinn Æskilegt að Evrópuleikir verði á Ísafirði Unglingar frá í tæpar fimm vikur af skólaárinu
Fleira áhugavert
Tveir á slysadeild: Búið að ráða niðurlögum eldsins Vann fyrir PPP og saksóknara Pútín hafi „leikið á“ Trump ef ekkert verður af fundi Skoða endurgreiðslu virðisaukaskatts