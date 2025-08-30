Bæjarar byrja af krafti

Bayern Munchen sigraði Augsburg, 3:2, í 2. umferð þýsku A-deildarinnar í knattspyrnu í dag.
Bayern byrjar leiktíðina gríðarlega vel og hefur skorað níu mörk og fengið á sig tvö í tveimur leikjum.
Serge Gnabry kom Bayern yfir á 28. mínútu og svo tvöfaldaði nýliðinn Luis Diaz forystuna á 45. mínútu og var því staðan í hálfleik 2:0.
Michael Olise kom Bayern síðan í 3:0 á 48. mínútu.
Augsburg klóraði samt í bakkann. Kristijan Jakic skoraði síðan fyrir Augsburg á 53. mínútu og Mert Komur á 76. mínútu.
Fleiri urðu mörkin ekki og Bayern fór með sigur af hólmi og situr í efsta sæti þýsku deildarinnar með sex stig eftir tvo leiki.