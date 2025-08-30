Hákon og félagar efstir eftir stórsigur

Lille kjöldró Lorient, 7:1, á útivelli í 3. umferð frönsku A-deildarinnar í knattspyrnu í dag.
Hákon Arnar Haraldsson var eins og vanalega í byrjunarliði Lille og var fyrri hálfleikurinn fremur óspennandi þar sem liðin voru jöfn, 0:0.
Lille komst síðan yfir á 46. mínútu og bættu svo við öðru marki fljótt eftir það. Á 64. mínútu minnkaði Lorient síðan muninn og allt benti til þess að síðustu mínúturnar yrðu spennandi, en svo var ekki.
Á 77. mínútu bætti Lille við þriðja markinu og það fjórða kom svo á 80. mínútu, 4:1.
Hákon bætti síðan við fimmta marki Lille þegar hann kom boltanum í netið á 85. mínútu, 5:1.
Hákon og félagar héldu áfram að skora þó að úrslitin væru löngu ráðin og bættu við tveimur mörkum í uppbótartíma, 7:1.
Stórsigur Lille niðurstaðan og sitja Hákon og félagar í efsta sæti frönsku deildarinnar með sjö stig eftir þrjá leiki.