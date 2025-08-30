Íþróttir | Fótbolti | mbl | 30.8.2025 | 14:38

Ísak óstöðvandi í Danmörku – Bayern vann

Ísak Snær Þorvaldsson skoraði í dag.
Ísak Snær Þorvaldsson skoraði í dag. Ljósmynd/Lyngby

Það virðist ekkert geta stöðvað Ísak Snæ Þorvaldsson í næst efstu deild danska fótboltans þessa dagana en hann skoraði fyrra mark Lyngby þegar liðið gerði jafntefli við Middelfart í dag, 2:2.

Ísak kom Lyngby yfir með sínu fimmta marki í átta leikjum í deildinni. Lyngby náði tveggja marka forystu áður en Ísaki var skipt af velli á 64. mínútu. Það reyndist ekki heillaskref því Middelfart kom til baka og náði að jafna áður en flautað var til leiksloka.

Lyngby er í fjórða sæti deildarinnar með 12 stig eftir átta umferðir.

Glódís ekki með

Glódís Perla Viggósdóttir var ekki í leikmannahópi Bayern München þegar liðið vann þýska Meistarabikarinn í dag. Bayern vann þá Wolfsburg með fjórum mörkum gegn tveimur.

Bayern hafði undirtökin allan leikinn og náði tveggja marka forystu snemma áður en Wolfsburg klóraði í bakkann. Bayern sýndi gæði sín og kláraði leikinn fagmannlega og lyfti fyrsta titli tímabilsins.

