Jackson verður áfram hjá Chelsea

Senegalski framherjinn Nicolas Jackson fer ekki frá Chelsea í þessum glugga en hann var kominn til München og var að fara að skrifa undir lánssamning við þýsku meistarana í Bayern München.
Chelsea hefur tekið þessa ákvörðun eftir að Liam Delap, framherji liðsins, meiddist í sigri Chelsea gegn Fulham í dag. Delap hélt um aftanvert hægra læri sitt þegar hann lagðist í grasið í dag og líklegt er að hann hafi tognað.
Þessi meiðsli skilja Chelsea liðið eftir verulega þunnskipað í fremstu víglínu en Joao Pedro og Tyrique George eru einu framherjar Chelsea sem eru heilir heilsu.
Það voru kannski einhverjir sem bjuggust við því að Todd Boehly, eigandi og stjórnarformaður Chelsea, myndi opna veskið og ná í annan framherja rétt fyrir gluggalok en nú hefur hann, ásamt Enzo Maresca knattspyrnustjóra félagsins, ákveðið að veðja á Nicolas Jackson.
Jackson skrifaði undir nýjan átta ára samning við Chelsea í fyrra sem gildir til sumarsins 2033.