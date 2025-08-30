Markasúpa í Frakklandi

Lokaleikur 3. umferðar í frönsku A-deildinni í knattspyrnu var feikilega fjörugur þegar Toulouse tók á móti Paris SG í dag.
Evrópumeistararnir byrjuðu af krafti og voru komnir í 0:4 á 31. mínútu. Markaskorarar Paris voru Ousmane Démbéle, Joao Neves með tvö mörk og Bradley Barcola.
Charlie Cresswell skoraði síðan á 37. mínútu og var staðan því 1:4 í hálfleik.
Démbéle skoraði síðan úr víti á 50. mínútu og kom Paris í 1:5 og á 78. mínútu fullkomnaði Neves þrennu sína þegar hann kom boltanum í netið, 1:6.
Heimamenn bættu svo við tveimur mörkum undir lok leiksins þannig glæsilegur sigur Evrópumeistaranna niðurstaðan.
