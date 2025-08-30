Ótrúleg endurkoma í þýskalandi

Það var mikið fjör í 2. umferð þýsku A-deildarinnar í knattspyrnu í dag.
Leverkusen heimsótti Werder Bremen þar sem lærisveinar Erik Ten Hag leituðu að fyrsta sigri tímabilsins. Á 64. mínútu var staðan orðin 1:3, gestunum í vil, og Werder Bremen orðið manni færri. Allt benti til þess að Leverkusen færi með sigur af hólmi en á 76. mínútu minnkuðu heimamenn muninn og jöfnuðu síðan metin á 4. mínútu uppbótartíma og ótrúleg endurkoma Werder Bremen niðurstaðan, 3:3.
Frankfurt sigraði Hoffenheim, 3:1, í Hoffenheim. Frankfurt var komið 0:3 yfir á 51. mínútu en Hoffenheim minnkaði muninn rétt undir lok leiksins. Lúkas Pétursson var ekki í hóp Hoffenheim í dag.
Stuttgart sigraði Borussia Monchengladbach 1:0. Sigurmarkið kom á 79. mínútu þegar Chema Andres skallaði boltann í netið.
Leipzig tók á móti Heidenheim þar sem heimamenn fóru með öruggan sigur af hólmi, 2:0. Christop Baumgartner kom Leipzig yfir á 48. mínútu og Romulo Cardoso tvöfaldaði forystu heimaliðsins á 78. mínútu.
Ausburg tekur á móti Bayern Munchen í seinasta leik dagsins klukkan 16:30.