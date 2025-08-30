Þrjú mörk tekin af Madrid

Real Madrid sigraði Mallorca, 2:1, í 3. umferð spænsku efstu deildarinnar í knattspyrnu í kvöld.
Madrid hefur byrjað þetta tímabil vel og unnið alla sína leiki þar sem þeir hvítklæddu hafa skorað sex mörk og aðeins fengið á sig eitt.
Kylian Mbappé skoraði á 7. mínútu en markið var tekið af þar sem Frakkinn var rangstæður.
Það var því Mallorca sem skoraði fyrsta mark leiksins þegar Medat Muriqi skallaði boltann í netið eftir hornspyrnu, 0:1.
Á 37. mínútu jafnaði Arda Güler metin með skalla og einni mínútu seinna kom Vinicious Junior heimamönnum yfir, 2:1.
Mbappe skoraði síðan aftur á 45. mínútu en eins og áður var hann rangstæður og réttilega tók dómarinn markið af og var staðan því 2:1 í hálfleik.
Heimamenn sóttu og sóttu í seinni hálfleik og á 55. mínútu kom Arda Güler boltanum í netið en enn og aftur var markið tekið af þar sem Güler fékk boltann í höndina.
Fleiri urðu mörkin ekki og Real Madrid situr því í efsta sæti spænsku deildarinnar með níu stig eftir þrjá leiki og mæta Orra og félögum í Real Sociedad eftir landsleikjahléið.