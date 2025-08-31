Andri Lucas kominn til Blackburn

Andri Lucas Guðjohnsen, landsliðsmaður í knattspyrnu, er kominn til enska félagsins Blackburn Rovers frá Gent í Belgíu.
Blackburn, sem leikur í ensku B-deildinni, tilkynnti þetta fyrir stundu og þar kemur fram að Andri hafi verið keyptur frá Gent fyrir ótilgreinda upphæð og skrifað undir samning við félagið til þriggja ára.
Andri lék með Gent í rúmlega eitt ár en félagið keypti hann af Lyngby í Danmörku í júní 2024. Áður lék hann með Norrköping í Svíþjóð og með varaliði Real Madrid á Spáni.
Andri er 23 ára gamall framherji og hefur skorað 9 mörk í 34 leikjum með íslenska landsliðinu.
Hann er annar íslenski leikmaðurinn sem kemur til Blackburn á skömmum tíma. Arnór Sigurðsson kom til liðsins árið 2023 en fór þaðan til Malmö í Svíþjóð snemma á þessu ári.
Blackburn hefur ekki byrjað tímabilið vel en liðið er með þrjú stig eftir fyrstu fjóra leikina og er í 19. sæti af 24 liðum B-deildarinnar.