Búið að draga fyrir umspil Meistaradeildarinnar

Diljá Ýr Zomers og félagar hennar í Brann frá Noregi munu mæta Manchester United í umspili um sæti í Meistaradeild Evrópu í fótbolta en dregið var í dag.
Brann var óheppið í drættinum og lenti eins og áður segir á móti Manchester United í tveggja leikja einvígi um að komast í riðlakeppni Meistaradeildarinnar.
Vålerenga, lið Sædísar Rúnar Heiðarsdóttur, mætir Ferencváros frá Ungverjalandi og þá munu Amanda Andradóttir og liðsfélagar hennar í Twente mæta GKS Katowice frá Póllandi.
Liðin munu spila heima og að heiman í byrjun september og sigurvegari hvers einvígis mun komast í Meistaradeildina.
Drátturinn í heild:
Vålerenga (Noregur) - Ferenváros (Ungverjaland)
Vorskla Poltava (Úkraína) - OH Leuven (Belgía)
St. Pölten (Austurríki) - Fortuna Hjørring (Danmörk)
Katowice (Pólland) - Twente (Holland)
Häcken (Svíþjóð) - Atlético Madrid (Spánn)
Paris FC (Frakkland) - Austria Wien (Austurríki)
Brann (Noregur) - Manchester United (England)
Eintracht Frankfurt (Þýskaland) - Real Madrid (Spánn)
Roma (Italía) - Sporting Clube (Portúgal)
Níu lið eru nú þegar örugg með sæti í Meistaradeildinni en þau eru:
Arsenal (England)
Lyon (Frakkland)
Paris Saint-German (Frakkland)
Bayern München (Þýskaland)
Wolfsburg (Þýskaland)
Barcelona (Spánn)
Chelsea (England)
Benfica (Portúgal)
Juventus (Ítalía)