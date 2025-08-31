María á skotskónum í Svíþjóð

María Catharina Ólafsdóttir Gros var á skotskónum í 2:1-sigri Linköping gegn Alingsås í 16. umferð sænsku úrvalsdeildarinnar í knattspyrnu kvenna í dag.
Þetta var sannkallaður botnslagur þar sem fyrir leik var Linköpping í næst neðsta sæti með 8 stig og Alingsås í neðsta með 7.
Markalaust var í hálfleik en María skoraði fyrsta mark leiksins á 62. mínútu þegar hún kom boltanum í netið, 1:0.
Filippa Hopkins jafnaði metin á 77. mínútu en það var Johanna Andersson sem tryggði Lindöpping sigurinn á 83. mínútu.
María hefur nú skorað fjögur mörk í 16 leikjum og er næsti leikur Linköpping á laugardaginn næstkomandi gegn Vaxjo.