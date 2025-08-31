Nýliðarnir fá Englandsmeistara

Nýliðarnir í ítölsku A-deildinni, Cremonese, er að fá enska sóknarmanninn Jamie Vardy í sínar raðir.
Vardy hefur verið án félags frá því að samningur hans við Leicester City rann út í sumar. Framherjinn er 38 ára gamall og mun gera eins árs samning við Cremonese sem mun framlengjast sjálfkrafa um eitt ár ef félagið nær að forðast fall úr A-deildinni.
Cremonese hefur farið frábærlega af stað í ítölsku A-deildinni á þessu tímabili en liðið hefur unnið báða leiki sína á tímabilinu. Í fyrstu umferð vann liðið frábæran útisigur gegn risunum í AC Milan og þá vann liðið sterkan heimasigur gegn Sassuolo á föstudag.
James Vardy spilaði á sínum tíma 500 leiki fyrir Leicester og skoraði í þeim 200 mörk. Hann varð Englandsmeistari með liðinu árið 2016 og þá vann hann enska bikarinn árið 2021. Vardy var valinn tvívegis í lið ársins í ensku úrvalsdeildinni. Hann hefur spilað 26 A-landsleiki fyrir England og skoraði hann sjö mörk í þeim leikjum.