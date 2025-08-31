Sævar aðalmaðurinn í Noregi

Sævar Atli Magnússon var aðalmaður Brann í 2:2 jafntefli gegn Kristiansund í 20. umferð norsku A-deildarinnar í knattspyrnu í dag.
Sævar var í byrjunarliði Brann og skoraði bæði mörk liðsins.
Markalaust var í hálfleik en Sævar kom Brann yfir á 69. mínútu og bætti við öðru marki sínu aðeins tveimur mínútum seinna.
Mustapha Isha minnkaði muninn á 75. mínútu og allt benti til þess að Brann myndi sigla sigrinum heim.
En á 89. mínútu setti Isha boltann aftur í netið og liðin skildu því jöfn, 2:2.
Sævar hefur nú skorað fjögur mörk á leiktíðinni og Brann situr í þriðja sæti norsku deildarinnar með 37 stig.
Næsti leikur Sævars og félaga er gegn Valarenga eftir landsleikjahléið.