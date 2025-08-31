Íþróttir | Fótbolti | mbl | 31.8.2025 | 15:30

Sævar aðalmaðurinn í Noregi

Sævar var á skotskónum gegn Kristiansund í dag.
Sævar var á skotskónum gegn Kristiansund í dag. AFP/Paul S. Amundsen

Sævar Atli Magnússon var aðalmaður Brann í 2:2 jafntefli gegn Kristiansund í 20. umferð norsku A-deildarinnar í knattspyrnu í dag.

Sævar var í byrjunarliði Brann og skoraði bæði mörk liðsins.

Markalaust var í hálfleik en Sævar kom Brann yfir á 69. mínútu og bætti við öðru marki sínu aðeins tveimur mínútum seinna.

Mustapha Isha minnkaði muninn á 75. mínútu og allt benti til þess að Brann myndi sigla sigrinum heim.

En á 89. mínútu setti Isha boltann aftur í netið og liðin skildu því jöfn, 2:2. 

Sævar hefur nú skorað fjögur mörk á leiktíðinni og Brann situr í þriðja sæti norsku deildarinnar með 37 stig.

Næsti leikur Sævars og félaga er gegn Valarenga eftir landsleikjahléið.



mbl.is
Fleira áhugavert
„Sem fræðimaður er ég alltaf Elsa“ Bjartsýnn á að halda Davíð Smára Pattstaða í málinu því vélin fer hvergi Segir skipun samgönguráðs lykta af kjördæmapoti
Fleira áhugavert
Unglingar frá í tæpar fimm vikur af skólaárinu Búast má við töfum í Hvalfjarðargöngum næstu daga Bjartsýnn á að halda Davíð Smára Guðrún vill setja mark sitt á Sjálfstæðisflokkinn