Sjálfsmark Stefáns réði úrslitum

Sjálfsmark Stefáns Inga Sigurðarsonar réði úrslitum þegar Sandefjord mátti þola 2:1 tap gegn Bodø/Glimt í 20. umferð norsku A-deildarinnar í knattspyrnu í dag.
Markalaust var í hálfleik en á 51. mínútu kom Jens Hauge Bodø/Glimt yfir en aðeins einni mínútu seinna jafnaði Loris Mettler metin.
Sigurmark leiksins kom síðan á 71. mínútu þegar Stefán Ingi setti boltann í sitt eigið mark og tryggði Bodø/Glimt sigurinn.
Stefán var hins vegar ekki eini Íslendingurinn sem kom til sögu í efstu deild Noregs í dag.
Það var Íslendingaslagur þegar Sarpsborg fór með sigur af hólmi gegn HamKam, 3:1. Sveinn Aron Gudjohsen kom inn af varamannabekk Sarpsborg á 59. mínútu og Viðar Ari Jónsson var í byrjunarliði HamKam en fór af velli á 46. mínútu.
Hilmar Rafn Mikaelsson kom inn af varamannabekk Viking á 83. mínútu þegar liðið sigraði Rosenborg, 2:1.
Davíð Snær Jóhannsson og Ólafur Guðmundsson voru báðir í byrjunarliði Allesund í sigri gegn Ellesund, 3:2. Ólafur fór af velli á 64. mínútu og Davíð á fyrstu mínútu uppbótartíma.