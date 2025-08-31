Íþróttir | Fótbolti | mbl | 31.8.2025 | 18:27

Sjálfsmark Stefáns réði úrslitum

Bodø/Glimt hafði betur gegn Stéfani og félögum í dag.
Bodø/Glimt hafði betur gegn Stéfani og félögum í dag. AFP/Erwin Scheriau

Sjálfsmark Stefáns Inga Sigurðarsonar réði úrslitum þegar Sandefjord mátti þola 2:1 tap gegn Bodø/Glimt í 20. umferð norsku A-deildarinnar í knattspyrnu í dag.

Markalaust var í hálfleik en á 51. mínútu kom Jens Hauge Bodø/Glimt yfir en aðeins einni mínútu seinna jafnaði Loris Mettler metin. 

Sigurmark leiksins kom síðan á 71. mínútu þegar Stefán Ingi setti boltann í sitt eigið mark og tryggði Bodø/Glimt sigurinn.

Stefán var hins vegar ekki eini Íslendingurinn sem kom til sögu í efstu deild Noregs í dag.

Það var Íslendingaslagur þegar Sarpsborg fór með sigur af hólmi gegn HamKam, 3:1. Sveinn Aron Gudjohsen kom inn af varamannabekk Sarpsborg á 59. mínútu og Viðar Ari Jónsson var í byrjunarliði HamKam en fór af velli á 46. mínútu.

Hilmar Rafn Mikaelsson kom inn af varamannabekk Viking á 83. mínútu þegar liðið sigraði Rosenborg, 2:1.

Davíð Snær Jóhannsson og Ólafur Guðmundsson voru báðir í byrjunarliði Allesund í sigri gegn Ellesund, 3:2. Ólafur fór af velli á 64. mínútu og Davíð á fyrstu mínútu uppbótartíma.

 

mbl.is
Fleira áhugavert
Skoða endurgreiðslu virðisaukaskatts Ekki ráðuneytisins að endurmeta Guðrún vill setja mark sitt á Sjálfstæðisflokkinn Pattstaða í málinu því vélin fer hvergi
Fleira áhugavert
„Sem fræðimaður er ég alltaf Elsa“ Skoða endurgreiðslu virðisaukaskatts Býst við að milljónir lesi um afrekið Drengurinn fundinn heill á húfi