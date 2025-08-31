Vafasamur dómur og sanngjarnt jafntefli

Barcelona gerði jafntefli við Rayo Vallecano, 1:1, í 3. umferð spænsku 1. deildarinnar í knattspyrnu í dag.
Á 38. mínútu hljóp Pep Chavarria, leikmaður Rayo Vallecano, Lamine Yamal niður inni í teig heimamanna og dómari leiksins benti á punktinn. Stuðningsmenn Rayo Vallecano sættu sig ekki við dóminn og létu dómarann svo sannarlega heyra það. Ekki breytti það þó neinu og Yamal fór sjálfur á punktinn og skoraði af öryggi. 1:0.
Barcelona hélt meira í boltann en Rayo Vallecano fékk þó betri færi þar sem heimamenn voru reglulega að sleppa í gegnum vörn Börsunga en ekkert gekk að koma boltanum í netið.
Það breyttist hins vegar á 67. mínútu þegar Rayo Vallecano fékk hornspyrnu. Hornspyrnan var löng og flaug yfir alla þvöguna og beint á Fran Perez sem var einn og yfirgefinn á fjærstönginni. Perez tók viðstöðulaust skot sem flaug í þverslána og í síðan í netið, 1:1.
Bæði liðin sóttu og sóttu í leit að sigurmarki en fleiri urðu þau ekki og skildu liðin því jöfn.
Barcelona er því með 7 stig eftir þrjá leiki og mætir Valencia í næstu umferð eftir landsleikjahléið.