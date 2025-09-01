Íþróttir | Fótbolti | mbl | 1.9.2025 | 12:10 | Uppfært 12:33

Félag Loga í sárum eftir andlát

Logi Tómasson leikur með Samsunspor.
Logi Tómasson leikur með Samsunspor. Ljósmynd/Samsunspor

Tyrkneska knattspyrnufélagið Samsunspor, sem Logi Tómasson leikur með, sendi frá sér yfirlýsingu í dag vegna andláts Ümit Capkin, stuðningsmanns félagsins.

Capkin var stunginn til bana á leið sinni til Trabzonspor þar sem Samsunspor lék útileik í tyrknesku úrvalsdeildinni í gær.

Nokkrir stuðningsmenn Trabzonspor réðust að stuðningsmönnum Samsunspor á veitingastað í borginni Giresun, þar sem stuðningsmenn síðarnefnda liðsins stoppuðu á leiðinni til Trabzonspor.

Fleiri særðust í árásinni en ekki lífshættulega.

„Það er með gríðarlegri sorg sem við greinum frá andláti Ümit Capkin sem lést eftir ömurlega árás með vopni á veitingastað í Giresun.

Við leggjum mikla áherslu á að íþróttir eigi að vera í bróðerni og í vinalegu andrúmslofti þar sem friðurinn er mikilvægastur.

Við sendum samúðarkveðjur til fjölskyldu hans og samfélagsins okkar og vonum eftir að þeir særðu jafni sig fljótt,“ segir m.a. í yfirlýsingu félagsins.

mbl.is
Fleira áhugavert
Villa í Google Maps eða óljósar merkingar Vegagerðarinnar loka Reykjanesbraut Handbært fé nánast uppurið Störfin koma ekki aftur til Eyja Yfir 600 látnir eftir jarðskjálfta í Afganistan
Fleira áhugavert
Störfin koma ekki aftur til Eyja Kvóti til Byggðastofnunar Vinstri græn standa á tímamótum Kynnir nýtt örorkukerfi