Félag Loga í sárum eftir andlát

Tyrkneska knattspyrnufélagið Samsunspor, sem Logi Tómasson leikur með, sendi frá sér yfirlýsingu í dag vegna andláts Ümit Capkin, stuðningsmanns félagsins.
Capkin var stunginn til bana á leið sinni til Trabzonspor þar sem Samsunspor lék útileik í tyrknesku úrvalsdeildinni í gær.
Nokkrir stuðningsmenn Trabzonspor réðust að stuðningsmönnum Samsunspor á veitingastað í borginni Giresun, þar sem stuðningsmenn síðarnefnda liðsins stoppuðu á leiðinni til Trabzonspor.
Fleiri særðust í árásinni en ekki lífshættulega.
„Það er með gríðarlegri sorg sem við greinum frá andláti Ümit Capkin sem lést eftir ömurlega árás með vopni á veitingastað í Giresun.
Við leggjum mikla áherslu á að íþróttir eigi að vera í bróðerni og í vinalegu andrúmslofti þar sem friðurinn er mikilvægastur.
Við sendum samúðarkveðjur til fjölskyldu hans og samfélagsins okkar og vonum eftir að þeir særðu jafni sig fljótt,“ segir m.a. í yfirlýsingu félagsins.