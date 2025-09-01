Goðsögnin hrósaði Íslendingnum

Mikael Egill Ellertsson átti góðan leik þegar Genoa mátti þola naumt tap á heimavelli gegn stórliðinu Juventus, 1:0, í ítölsku A-deildinni í fótbolta í gær.
Íslenski landsliðsmaðurinn skipti yfir til Genoa frá Venezia fyrir leiktíðina og byrjar vel hjá nýju liði.
„Mikael lék vel og við þurfum að halda áfram að spila með þetta hugarfar,“ sagði Patrick Vieira, stjóri Genoa, á blaðamannafundi eftir leik.
Vieira er af mörgum talinn einn besti miðjumaður ensku úrvalsdeildarinnar frá upphafi en hann var afar sigursæll með Arsenal á árunum 1996 til 2005.
Mikael fékk 7 af 10 í einkunn hjá Calcio mercato þar sem honum var lýst sem hættulegasta manni Genoa.