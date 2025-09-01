Hrækti framan í starfsmann

Nokkrir leikmenn bandaríska knattspyrnufélagsins Inter Miami misstu algjörlega stjórn á skapi sínu eftir tap gegn Seattle Sounders, 3:0, í úrslitaleik deildabikarsins í nótt.
Strax í leikslok veittust leikmenn Inter að leikmönnum Seattle. The Athletic greinir frá því að Sergio Busquets hafi reynt að kýla Obed Vargas og Tomás Avilés hafi ráðist á Jackson Ragen.
Þegar starfsmenn Seattle skárust í leikinn tók Luis Suárez svo upp á því að hrækja framan í einn þeirra.
Suárez er væntanlega á leiðinni í bann fyrir atvikið en hann hefur áður komið sér í klandur fyrir hegðun sína á vellinum. Hann hefur þrisvar verið úrskurðaður í bann fyrir að bíta andstæðing.
Þá fékk hann átta leikja bann fyrir að beita Patrice Evra kynþáttaníði er Evra var leikmaður Manchester United og Suárez leikmaður Liverpool.