Hrækti framan í starfsmann

Luis Suárez missti stjórn á skapi sínu eftir leik.
Luis Suárez missti stjórn á skapi sínu eftir leik. AFP/Chris Arjoon

Nokkrir leikmenn bandaríska knattspyrnufélagsins Inter Miami misstu algjörlega stjórn á skapi sínu eftir tap gegn Seattle Sounders, 3:0, í úrslitaleik deildabikarsins í nótt.

Strax í leikslok veittust leikmenn Inter að leikmönnum Seattle. The Athletic greinir frá því að Sergio Busquets hafi reynt að kýla Obed Vargas og Tomás Avilés hafi ráðist á Jackson Ragen.

Þegar starfsmenn Seattle skárust í leikinn tók Luis Suárez svo upp á því að hrækja framan í einn þeirra.

Suárez er væntanlega á leiðinni í bann fyrir atvikið en hann hefur áður komið sér í klandur fyrir hegðun sína á vellinum. Hann hefur þrisvar verið úrskurðaður í bann fyrir að bíta andstæðing.

Þá fékk hann átta leikja bann fyrir að beita Patrice Evra kynþáttaníði er Evra var leikmaður Manchester United og Suárez leikmaður Liverpool.

